Мертвому и отцу шестерых детей доставили повестки в военкомат

Так, отец шестерых детей, рассказал, что тоже нашел приглашение в военкомат в почтовом ящике.

По словам мужчины, администрация района не могла не знать, что у мужчины шестеро детей — ему там выдавали справку о многодетности.

Дети прописаны с отцом в одной квартире, куда и пришла повестка.

Мужчина раздражен, и его понять можно. Он недоумевает — как можно так халатно относиться к своим обязанностям.

Другой «дикий» случай тоже из этого района Северной столицы.

Повестки здесь разносят сотрудники жилконтор. оодному мужчине прикрепили на дверь официальную бумагу, в которой четко черным по белому сказано — он должен явиться в управляющую компанию, чтобы получить повестку. И номер телефона, чтобы уточнить время для уточнения времени получения повестки.

Но дело в том, что мужчина уже три года, как умер.

В этом же районе вручали повестки и двум женщинам, которые не военнообязанные. Одна из них вообще домохозяйка.

Глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин предположил, что ошибки произошли из-за того, что фамилии у женщин такие, по которым невозможно определить пол человека.

Ранее депутат заявила, что студенты получили повестки о мобилизации.

Между тем Генпрокурор России Игорь Краснов заявил о круглосуточном надзоре за организацией частичной мобилизации.