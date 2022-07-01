Между Россией и Евросоюзом опускается «железный занавес», уверен Лавров

Он согласился со свои белорусским коллегой Владимиром Макеем который заявил, что Запад уже воздвиг фундамент «железного занавеса», сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, этот процесс уже запущен. Глава дипломатического ведомства России порекомендовал Западу вести себя осторожно, чтобы «ничего себе не прищемить».

И добавил — отношений между Россией и ЕС, по сути, не существует с 2014 года, пишет bfm.ru. Вину за это министр возложил на Евросоюз, который «разрушил все механизмы, которые создавались десятилетиями».

Ранее Лавров заявил, что Россия подумает насчет предложения стран Запада по возобновлению отношений.