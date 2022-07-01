Между Россией и Евросоюзом опускается «железный занавес», уверен Лавров

Он согласился со свои белорусским коллегой Владимиром Макеем который заявил, что Запад уже воздвиг фундамент «железного занавеса», сообщает ТАСС.
По словам Лаврова, этот процесс уже запущен. Глава дипломатического ведомства России порекомендовал Западу вести себя осторожно, чтобы «ничего себе не прищемить».
И добавил — отношений между Россией и ЕС, по сути, не существует с 2014 года, пишет bfm.ru. Вину за это министр возложил на Евросоюз, который «разрушил все механизмы, которые создавались десятилетиями».
Ранее Лавров заявил, что Россия подумает насчет предложения стран Запада по возобновлению отношений.
«Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою „остервенелость“ и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — подчеркнул министр.