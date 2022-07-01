1 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Между Россией и Евросоюзом опускается «железный занавес», уверен Лавров

Между Россией и Евросоюзом опускается «железный занавес», считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
mid.ru

Он согласился со свои белорусским коллегой Владимиром Макеем который заявил, что Запад уже воздвиг фундамент «железного занавеса», сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, этот процесс уже запущен. Глава дипломатического ведомства России порекомендовал Западу вести себя осторожно, чтобы «ничего себе не прищемить».

И добавил — отношений между Россией и ЕС, по сути, не существует с 2014 года, пишет bfm.ru. Вину за это министр возложил на Евросоюз, который «разрушил все механизмы, которые создавались десятилетиями».

Ранее Лавров заявил, что Россия подумает насчет предложения стран Запада по возобновлению отношений.

«Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою „остервенелость“ и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — подчеркнул министр.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость