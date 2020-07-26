«Мы не можем сделать второй шаг»: Томенко высказался о ситуации с COVID-19

Алтайский край вышел на первый этап снятия «коронавирусных» ограничений и сразу же произошел серьезный всплеск распространения инфекции. «Поэтому мы пока не можем себе позволить сделать второй шаг», — заявил губернатор региона Виктор Томенко во время рабочей поездки в Бийск.

Одной из ключевых тем в рабочей поездке Виктора Томенко стала эпидемиологическая ситуация в регионе.

«Пока мы, к сожалению, не можем прогнозировать, когда именно подойдем к этапу возвращения к работе в обычных условиях, в том числе к работе театров и других учреждений культуры со зрителями. Сегодняшние показатели свидетельствуют, что количество заболевших постепенно снижается, но пока остается все-таки высоким», — цитирует губернатора «Бийский рабочий».

Виктор Томенко считает, что Алтайский край справляется с эпидемией не хуже других сибирских регионов и территорий России. «Мы готовы развернуть дополнительные койки в медучреждениях, если это потребуется. Пока такой необходимости нет», — отметил губернатор.

Однако в то же время показатели распространения COVID-19 вызывают опасения краевых властей.

«Мы все очень хотим, чтобы как можно скорее все учреждения заработали в прежнем режиме, чтобы мы все вернулись к привычному жизненному порядку. Но санитарные службы нашей страны совершенно обоснованно предусматривают три этапа снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Мы пока вышли на первый этап и сразу же получили серьезный всплеск распространения инфекции с последующим некоторым снижением, поэтому пока не можем себе позволить сделать второй шаг», — подчеркнул глава региона.

Прирост новых случаев коронавируса в Алтайском крае за последнюю неделю снизился на 12%, но все еще остается самым высоким в Сибири.