Прирост зараженных коронавирусом на Алтае снизился, но остается самым высоким в Сибири

Прирост новых случаев коронавируса в Алтайском крае за неделю снизился на 12%, но все еще остается самым высоким в Сибири, сообщает региональный оперштаб.

Информационный центр по мониторингу ситуации проанализировал рост заболеваемости COVID-19 в сибирских регионах за неделю — с 18 по 24 июля.

«Показатель прироста демонстрирует во сколько раз увеличилось число случаев коронавируса в регионе за указанный период. Он помогает понять, с какой скоростью в это время распространялось заболевание на территории», — пояснили в оперштабе.

Так, на 24 июля в крае 8 253 подтвержденных диагноза COVID-19 — на 1 270 больше, чем неделей ранее. Однако доля прироста в регионе за неделю снизилась на 12% и составляет 18%.

При этом, несмотря на значительное снижение темпов, Алтайский край остается на первой строчке рейтинга СФО с самым высоким показателем распространения COVID-19.

Среднесибирская доля прироста ниже и составляет 11% - снижение за неделю на 3%.

Помимо Алтайского края коронавирусная инфекция распространялась быстрее, чем в среднем по Сибири, в 4 регионах — Республика Алтай, а также Кемеровская, Омская и Томская области.

Ранее полпред Сергей Меняйло «усложнил» ситуацию с коронавирусом в Сибири.