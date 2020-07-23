Полпред Меняйло «усложнил» ситуацию с коронавирусом в Сибири

В ходе мероприятия Меняйло отметил, что в СФО ежедневно фиксируют более 900 новых случаев заражения коронавирусом. Из них, судя по всему, около 20% - доля Алтайского края.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах Сибирского федерального округа остается сложной», — подчеркнул полпред.
Примечательно, что в конце июня все было наоборот — вирус отступал и терял позиции под натиском отечественной медицины, а регионы «соревновались» между собой — кто на каком этапе находится по выходу из режима карантина.
Вместе с тем, по словам Меняйло, уже сейчас вновь наметилась положительная тенденция. Однако пристального внимания требует вопрос роста смертности — необходимо провести тщательный анализ причин и принять все возможные меры.
Также свое внимание полпред заострил на поэтапном снятии ограничительных мер, принятых в связи с пандемией.
«Прошу обратить особое внимание, что при принятии решений о снятии ограничений и открытии предприятий, необходимо, прежде всего, учитывать санитарно-эпидемиологическую ситуацию и руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора», — сказал Меняйло.
По его мнению, сейчас «расслабляться еще рано» и «нужно быть готовым к любому развитию событий».
Ранее Меняйло провел мероприятие, на котором чиновники без масок обсудили, как заставить сибиряков соблюдать масочный режим.