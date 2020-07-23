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Жизнь

Полпред Меняйло «усложнил» ситуацию с коронавирусом в Сибири

Ситуация с распространением COVID-19 в Сибирском федеральном округе (СФО) остается сложной, сообщил на заседании оперштаба полпред президента Сергей Меняйло.

Сергей Иванович Меняйло.
Сергей Иванович Меняйло.
Анна Зайкова.

В ходе мероприятия Меняйло отметил, что в СФО ежедневно фиксируют более 900 новых случаев заражения коронавирусом. Из них, судя по всему, около 20% - доля Алтайского края.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах Сибирского федерального округа остается сложной», — подчеркнул полпред.

Примечательно, что в конце июня все было наоборот — вирус отступал и терял позиции под натиском отечественной медицины, а регионы «соревновались» между собой — кто на каком этапе находится по выходу из режима карантина.

Вместе с тем, по словам Меняйло, уже сейчас вновь наметилась положительная тенденция. Однако пристального внимания требует вопрос роста смертности — необходимо провести тщательный анализ причин и принять все возможные меры.

Обработка школ от коронавируса в Новосибирске.
Обработка школ от коронавируса в Новосибирске.
«Инцидент Новосибирск».

Также свое внимание полпред заострил на поэтапном снятии ограничительных мер, принятых в связи с пандемией.

«Прошу обратить особое внимание, что при принятии решений о снятии ограничений и открытии предприятий, необходимо, прежде всего, учитывать санитарно-эпидемиологическую ситуацию и руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора», — сказал Меняйло.

По его мнению, сейчас «расслабляться еще рано» и «нужно быть готовым к любому развитию событий».

Ранее Меняйло провел мероприятие, на котором чиновники без масок обсудили, как заставить сибиряков соблюдать масочный режим.

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