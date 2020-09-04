«Мы в теме». В правительстве края разъяснили сложную ситуацию в Волчихинском районе

На прошлой неделе altapress.ru опубликовал репортаж из мятежного Волчихинского района, где неравнодушные жители пытаются добиться снятия с должности главы. По проблемам, обозначенным в материале, в редакцию 2 сентября поступило разъяснение от правительства Алтайского края о ситуации в районе.

Закрытие школы в Пятковом Логе

Жители села Пятков Лог в нашем репортаже были обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг сельской школы. Они боятся, что в скором времени ее закроют, а детей придется ежедневно возить в соседнюю деревню на учебу.

«На сегодняшний день остро стоит вопрос нехватки квалифицированных специалистов системы образования. По этой причине несколько семей из Пяткова Лога обратились к главе района с просьбой обеспечить подвоз детей в соседнюю школу. В настоящий момент идет работа по этому обращению, решаются организационные вопросы подвоза детей», — сообщается в разъяснении.

В региональном Министерстве образования сообщается, что школа закрыта не будет. Сейчас в ней обучается 11 учеников. Из них 8 детей 1−4 классов, в том числе один второклассник будет обучаться на дому.

Школа. Михаил Хаустов

«Родители одного учащегося 8 класса и двух учащихся 9 класса написали заявление в адрес директора школы об их намерении продолжить обучение своих детей в Коминтерновской школе, расположенной в 10 км от села Пятков Лог. Организован подвоз детей школьным автобусом в Коминтерновский филиал Волчихинская школы № 2», — говорится в разъяснении.

Напомним, жители Пяткова Лога рассказали, что «этим родителям директор на собрании предложила в обязательном порядке подписать соглашение на перевозку детей, иначе они просто будут не аттестованы».

Транспорт

Проблемы транспортного сообщения между селами также волнуют жителей района. Они вынуждены заказывать такси, чтобы приехать в райцентр в аптеку, больницу или же по личным вопросам в соцзащиту.

Автобус , окно. СС0

«Ситуация вокруг транспортного сообщения между селами действительно острая. В свое время низкий спрос и заполняемость автобусов сделали нерентабельной работу транспортных предприятий. Прорабатываются различные варианты решения этой проблемы, однако из-за слабого пассажиропотока вопрос остается открытым», — сообщает правительство.

Здравоохранение

Ранее жители Волчиниского района рассказывали о непростой ситуации с больницей. По их словам, очень сложно записаться на прием к врачам, острая нехватка специалистов сказывается на здоровье граждан, а также они вынуждены терпеть пренебрежительное обращение со стороны персонала.

«Ситуация в здравоохранении района в настоящий момент следующая. В Волчихинской ЦРБ работает 26 врачей, обеспеченность специалистами составляет 68%, 116 сотрудников среднего медицинского персонала (обеспеченность 89%). За время действия программы „Земский доктор“ в Волчихинскую ЦРБ прибыло — 19 врачей, 7 из них, отработав положенные 5 лет, уехали в другие места по разным причинам, один специалист отработал около двух лет, остальные же продолжают работать», — сообщает Министерство здравоохранения края.

Районная больница в Волчихе. Ирина Пергаева.

В разъяснении также говорится о том, что в районной поликлинике терапевтический прием на полную ставку сейчас ведут два врача-терапевта, два фельдшера, врач-инфекционист, имеющий сертификат терапевта, и заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.

После снятия ограничений в настоящий момент в поликлинике возобновлена полноценная работа. Талоны выставляются на 14 дней вперед. Жители района могут записаться на прием через интернет, по телефону, через госулуги, через инфомат, либо лично в регистратуре ЦРБ.

«Узкие специалисты, такие как отоларинголог, окулист, врач-невролог рассчитываются согласно численности населения района. Поэтому в Волчихинской больнице по совместительству работают отоларинголог из Новичихинского района и специалисты Михайловской ЦРБ: врач-психиатр, врач функциональной диагностики, окулист. Они принимают жителей района как в Волчихинской, так и в Михайловской ЦРБ», — говорится в разъяснении.

В нашем репортаже также сообщалось о ветеране боевых действий с онкологией, нуждающемся в дорогих лекарствах, которые он не может получить уже два месяца.

Районная больница в Волчихе. Ирина Пергаева.

«Специалистами министерства здравоохранения Алтайского края принимаются необходимые меры по решению данной проблемы. Пациент находится на телефонной связи со своим лечащим врачом из Барнаула и при необходимости в любое время может быть госпитализирован для получения лечения», — сообщают в министерстве.

Мусор

Жительницы Пяткова Лога в репортаже рассказывали о проблеме с вывозом мусора. По их словам, площадки для его складирования в селе должны быть оборудованы, но таковых нет.

Хлам. Мусор. Pixabay.com

По данным минстроя, средства краевого бюджета в сумме 2,1 млн рублей были выделены только на приобретение контейнеров для ТКО. А вот обустройство мусорных площадок должно выполняться за счет средств местного бюджета. На выделенные средства было приобретено 434 емкости. На сегодняшний день проводится актуализация схемы их размещения, после чего баки будут установлены в селах муниципального образования.

«Как нам сообщил региональный оператор, периодичность вывоза ТКО определена администрациями сельских советов, как наиболее оптимальные. Также, специалисты сообщили, что в селе Пятков Лог всего две улицы и мусоровоз проезжает по обеим, что подтверждается данными системы ГЛОНАСС», — разъясняет правительство.

Вода и отопление

Жители Волчихи были обеспокоены и тем, что район не готов к грядущему отопительному сезону, а также качеством водопроводных сетей.

Правительство сообщает, что специалистами ЖКХ района произведен ремонт теплосетей в многоквартирных домах. Мелкие неполадки устраняются оперативно, район практически полностью готов к отопительному сезону. Работы идут в плановом режиме.

Отопление. Радиатор. СС0

«В каждом сельсовете проведена модернизация глубоководных скважин с заменой насосного оборудования. Полностью решена проблема водоснабжения в Волчихе. Точечные задачи, такие как капитальных ремонт изношенных коммунальных сетей поселка Правда, решаются в плановом порядке».

По оперативной информации, к новому отопительному сезону подготовлено 22 котельные (85%), 15,3 км тепловых сетей (90%), 129,2 км водопроводных сетей (90%).

Депутат районного совета Елена Перевозчикова ранее рассказывала нам, что в начале июля в поселке Правда произошли порывы на сетях водоснабжения, а люди на долгое время остались в засуху без воды.

«Часть порывов ликвидировали сразу. Два же оперативно устранить не удалось. Для их ликвидации на частной территории администрацией района совместно с МУП „Волчихинское“ было принято решение проложить обводную трубу, и до окончания ремонтных работ подавать воду населению с водопроводной сети по определенному графику и подвозить воду в бочке постоянно в течение дня», — сообщается в разъяснении.

Ремонтные работы водопроводной сети полностью завершены 20 июля Водоснабжение в поселке восстановлено и, как утверждается, полностью удовлетворяет потребность жителей в воде.