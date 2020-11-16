«Мы вас боимся». Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании по ядерному оружию

Президент России Владимир Путин обратил внимание на расположение кресел во время совещания по ядерному оружию с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса.

Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны.

Дело в том, что кресло главы государства стояло на расстоянии от остальных участников встречи. Владимир Путин в шутку предположил, что Сергей Шойгу решил отсесть от него подальше.

«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» — пошутил президент. Кадры совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Шойгу не растерялся и тоже ответил шуткой: «Владимир Владимирович, мы вас боимся».

Такая расстановка мебели объясняется просто — в президентской резиденции в Ново-Огарево, где проходило совещание, введены санитарные меры.