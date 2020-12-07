Мы знаем, кто они есть. Кремль высказался об организаторов вбросов против Путина

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о людях, которые готовят информационный вбросы против Владимира Путина.

По словам Пескова, вбросы против главы государства и его окружения не достигают цели, но тем не менее будут продолжаться и в дальнейшем.

Как передает РИА Новости, Дмитрия Пескова попросили прокомментировать расследование издания «Важные истории» о якобы бывшем зяте Владимира Путина, члене советов директоров компании «Сибур» Кирилле Шамалове.

В ответ на это пресс-секретарь президента отметил: «Мы по-прежнему подобные публикации не комментируем. Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее. Все это, как правило, иногда умело, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью».

Представитель Путина добавил, что в Кремле «более или менее» знают, кто является организатором подобных действий.

В то же время Песков отказался называть этих людей, заявив: «Нам достаточно знания того, кто они есть».