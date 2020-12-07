Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 декабря -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Мы знаем, кто они есть. Кремль высказался об организаторов вбросов против Путина

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о людях, которые готовят информационный вбросы против Владимира Путина.

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

По словам Пескова, вбросы против главы государства и его окружения не достигают цели, но тем не менее будут продолжаться и в дальнейшем.

Как передает РИА Новости, Дмитрия Пескова попросили прокомментировать расследование издания «Важные истории» о якобы бывшем зяте Владимира Путина, члене советов директоров компании «Сибур» Кирилле Шамалове.

В ответ на это пресс-секретарь президента отметил: «Мы по-прежнему подобные публикации не комментируем. Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее. Все это, как правило, иногда умело, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью».

Представитель Путина добавил, что в Кремле «более или менее» знают, кто является организатором подобных действий.

В то же время Песков отказался называть этих людей, заявив: «Нам достаточно знания того, кто они есть».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость