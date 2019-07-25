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25 июля
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Политика

МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине

Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера Neyma, что принять «адекватные меры», заявили в МИД.

Танкер.
Танкер.
СС0

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — цитирует РИА Новости слова источника в ведомстве.

Напомним, служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе» в порту Измаил Одесской области.

В Киеве заявили, что судно участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

На борту прошли обыски, допросили экипаж.

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