МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — цитирует РИА Новости слова источника в ведомстве.
Напомним, служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе» в порту Измаил Одесской области.
В Киеве заявили, что судно участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
На борту прошли обыски, допросили экипаж.