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Политика

СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Танкер в море.
Танкер в море.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Сотрудники СБУ провели обыск на судне, изъяли документы, бортовые журналы и записи радиопереговоров и допросили экипаж. В настоящее время готовится ходатайство для ареста.

Депутат Госдумы Константин Затулин назвал задержание российского танкера на Украине пиратством. По его словам, этот инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях Москвы и Киева, пишет агентство.

В свою очередь, в Совфеде ситуацию назвали незаконной, задерживать судно таким образом можно только по решению суда.

Источник в МИД РФ заявил РИА Новости, что власти Украины должны подумать о последствиях задержания российского танкер: если этот шаг нацелен на ускорение возвращения на родину арестованных в России украинских моряков, то это не поможет.

Напомним, в ноябре 2018 года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей находились 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.

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