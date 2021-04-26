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Политика

МИД РФ готовит список недружественных стран России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о начале формирования Россией списка так называемых «недружественных» стран. В этот список внесены США, сообщает ТАСС.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

«Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <…> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке („недружественных“ стран) фигурируют США», — сказала Захарова.

Какие еще государства вошли в список «недружественных стран» пока не известно.

«Остальные государства вы узнаете, когда распоряжение правительства будет опубликовано и соответствующий список появится», — прояснила ситуацию представитель МИД.

23 апреля президент РФ Владимир Путин указом ограничил дипломатические миссии «недружественных государств» в найме находящихся на территории России физлиц.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Россией и США в последние годы вернулись к состоянию холодной войны.

С начала апреля США и восемь европейских стран выслали более 40 российских дипломатов.

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