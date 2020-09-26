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Политика

МИД России усмотрел признаки постановки в деле об отравлении Навального

«Не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело?» Такие подозрения возникли у МИДа России — их он изложил в официальном заявлении о ситуации вокруг отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Заявление на сайте ведомства появилось вечером 25 сентября.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
mid.ru

Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России", —цитирует сообщение Министерства иностранных дел РФ «Ведомости».

В МИДе считают подозрительным оперативность, с которой Германия заявила о готовности принять политика на лечение, а также участие в его транспортировке представителей бундесвера.

Алексея Навального привезли в ФРГ из Омска и везут в клинику.
Алексея Навального привезли в ФРГ из Омска и везут в клинику.
@yulia_navalnaya

Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", — заявили в МИДе.

Там также подчеркнули, что немецкие власти игнорируют запросы Генпрокуратуры РФ по обстоятельствам госпитализации Навального, а также скрывают незаконно изъятые из Томска улики.

Кроме того, как считают в МИДе, быстрая экспертиза анализов Навального в Германии, Франции и Швеции говорит о большом опыте работы с отравляющими веществами, в том числе с ядами группы «Новичок». А Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) вышла за пределы своих полномочий, и ее объективность вызывает вопросы.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
www.instagram.com/navalny/

Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, 22 августа его доставили на лечение в Германию. Его выписали из клиники, но пока он остается в Германии для реабилитации.

Команда Навального сделала заявление, что следы яда «Новичок» обнаружены на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Алексей Навальный. Но вещество попало не через жидкость, в дальнейшем сказали эксперты.

Однако в России факт отравления Навального в России не подтвержден, так как омские врачи не нашли в его анализах следов яда.

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