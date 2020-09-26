МИД России усмотрел признаки постановки в деле об отравлении Навального

«Не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело?» Такие подозрения возникли у МИДа России — их он изложил в официальном заявлении о ситуации вокруг отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Заявление на сайте ведомства появилось вечером 25 сентября.

Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России", —цитирует сообщение Министерства иностранных дел РФ «Ведомости».

В МИДе считают подозрительным оперативность, с которой Германия заявила о готовности принять политика на лечение, а также участие в его транспортировке представителей бундесвера.

Алексея Навального привезли в ФРГ из Омска и везут в клинику. @yulia_navalnaya

Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", — заявили в МИДе.

Там также подчеркнули, что немецкие власти игнорируют запросы Генпрокуратуры РФ по обстоятельствам госпитализации Навального, а также скрывают незаконно изъятые из Томска улики.

Кроме того, как считают в МИДе, быстрая экспертиза анализов Навального в Германии, Франции и Швеции говорит о большом опыте работы с отравляющими веществами, в том числе с ядами группы «Новичок». А Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) вышла за пределы своих полномочий, и ее объективность вызывает вопросы.

Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, 22 августа его доставили на лечение в Германию. Его выписали из клиники, но пока он остается в Германии для реабилитации.

Команда Навального сделала заявление, что следы яда «Новичок» обнаружены на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Алексей Навальный. Но вещество попало не через жидкость, в дальнейшем сказали эксперты.

Однако в России факт отравления Навального в России не подтвержден, так как омские врачи не нашли в его анализах следов яда.