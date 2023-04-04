Михаил Галустян стал гражданином Армении. Есть нюанс

Кадыров и Галустян сняли у кабинета Путина видеообращение к НАТО.

По его словам, он честно подал документы и вот наконец-то получил, пишет НТВ. Шоумен заявил, что не намерен уезжать из России после получения гражданства Армении.

По словам Галустяна, у него здесь очень много поклонников, друзей, работы, контрактов. Он решил внести ясность, потому что СМИ «всполошились» из-за получения им армянского гражданства, пишет РБК. А Армения — это его историческая и этническая родина. Галустян выразил уверенность — республика всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с РФ.

Михаил (настоящее имя — Ншан) Галустян получил известность благодаря участию в КВН в сочинской команде «Утомленные солнцем», напоминает bfm.ru.

Ранее он попал под санкции Украины и Канады.

Кремлевский список

Входил в инициативную группу в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

В так называемый «кремлевский список» вошли 210 имен политиков и бизнесменов РФ, а также омбудсменов и представителей СПЧ. Среди них — певец Тимати, «уральский пельмень» Андрей Рожков, юморист Геннадий Хазанов, актер Михаил Галустян, а также писатель-юморист Евгений Петросян попали в список доверенных лиц президента Российской Федерации Владимира Путина.

Входил в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия» и в состав объединения Putin Team.

Вакцина

В 2020 году Галустян рассказал в соцсетях, что переболел коронавирусом и поведал необычные ощущения от заражения, а также призвал стать волонтером. Он прорекламировал сайт, где набирают добровольцев для испытания вакцины.