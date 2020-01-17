Михаил Мишустин стал новым премьер-министром РФ

Владимир Путин подписал указ о председателе правительства РФ и назначил на этот пост Михаила Мишустина, сообщает сайт Кремля.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимирoвича председателем правительства РФ», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В 112-й статье Конституции РФ указывается, что «председатель правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения представляет президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти», а также «председатель Правительства Российской Федерации предлагает президенту Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров», — подчеркивает ТАСС

Ранее за назначение Михаила Мишустина проголосовали депутаты Госдумы. Против не высказался никто. Такого не было с 1996 года.

Сам Мишустин пообещал, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни. По словам нового премьера, с его приходом в правительстве России ожидаются изменения.