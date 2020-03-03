Ранние пташки. Михаил Мишустин ввел новое правило для министров

Сразу после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра в правительстве РФ изменилось время проведения совещаний. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Bloomberg.

Все встречи проводятся в девять утра, «практически на рассвете по московским меркам», — сообщает источник. Со своими подчиненными Мишустин встречается также по субботам и воскресеньям.

Кроме того, Bloomberg отмечает, что на посту главы Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин показал хорошие результаты. Среди его заслуг — оптимизация налогового режима, установка в магазинах и ресторанах кассовых аппаратов, подключенных к интернету, и печать QR-кода на чеках.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обещал уделить особое внимание десятке отстающих регионов. Он уже побывал в Курганской области и, возможно, посетит Алтайский край.