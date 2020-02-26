СМИ: премьер Мишустин может приехать в Алтайский край

Премьер-министр Михаил Мишустин обещал уделить особое внимание десятке отстающих регионов. Он уже побывал в Курганской области. Источники Ura.ru полагают , что глава правительства может наведаться и на Алтай.

Президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов считает, что в списке регионов, которым следует подготовиться к визиту председателя правительства — республики Алтай, Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, а также некоторые регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного округов.

Не исключено, что на Алтай прибудет не сам Мишустин, а один из его заместителей. Ранее глава правительства поручил коллегам как можно чаще посещать проблемные регионы.

Премьер потребовал «подготовить график поездок, чтобы персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов».

Его предшественник на посту премьер-министра Дмитрий Медведев был в Алтайском крае в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, в том числе и в Алтайский край.