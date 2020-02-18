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Политика

Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции помимо веры в Бога запрет на аборты, сообщает РИА «Новости».

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

Соответствующее письмо Милонов направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

В своей инициативе депутат предлагает закрепить «право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения».

«Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг — закрепить данный факт в главном законе нашей страны», — пояснил Милонов.

Конституция России.
Конституция России.
culture.ru.

Также Милонов предложил закрепить веру в Бога и статус РФ как «правопреемницы Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик — победителя в Великой Отечественной войне».

В своей версии преамбулы Милонов называет Россию «ответственной мировой державой, приверженной установлению многополярного мироустройства, сохранению мира во всем мире, утверждению и защите идеалов добра и справедливости».

Напомним, с инициативой о включении Бога в Конституцию ранее выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Идею поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, с точки зрения коммунизма одобрив появление Бога в Конституции.

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