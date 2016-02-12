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Политика

Зюганов с точки зрения коммунизма одобрил появление Бога в Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия не возражает против упоминания Бога в преамбуле Конституции, сообщает «Интерфакс».

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.
архив ЦК КПРФ

Напомним, с инициативой о включении Бога в Конституцию ранее выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, во Всевышнего верят большинство россиян — православные, мусульмане и «многих-многих других».

Накануне идею об упоминании Бога в Конституции прокомментировал Зюганов, сделав весьма неожиданное заявление.

По мнению лидера КПРФ, библейские сюжеты стали частью коммунистической идеологии.

«Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла… там главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот и не ест», — сказал Зюганова.

Он также подчеркнул, что «моральный кодекс строителя коммунизма» во многом позаимствован из Библии.

Зюганов выразил мнение, что Бог — «это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы», и напомнил об упоминании Бога в российском гимне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об идее упоминания Бога в конституции, отметил, что все дискуссии по теме изменения основного закона ведут в рамках рабочей комиссии, которая и решит данный вопрос.

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