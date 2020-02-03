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3 февраля
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Жизнь

В Кремле прокомментировали идею упоминания Бога в Конституции

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, говоря об идее упоминания Бога в конституции, отметил, что все дискуссии по теме изменения основного закона ведут в рамках соответствующей рабочей комиссии. Данное предложение также там обсудят, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«В Кремле в данном случае вся дискуссия ведется в рамках комиссии, и она должна там вестись. Вы знаете, что состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться» — заявил Дмитрий Песков.

Ранее патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге, сообщает РИА Новости. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и речь не только о православных, но и о других конфессиях.

Напомним, ранее стало известно, что подавляющее большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным.

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