В Кремле прокомментировали идею упоминания Бога в Конституции

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, говоря об идее упоминания Бога в конституции, отметил, что все дискуссии по теме изменения основного закона ведут в рамках соответствующей рабочей комиссии. Данное предложение также там обсудят, сообщает РИА Новости.

«В Кремле в данном случае вся дискуссия ведется в рамках комиссии, и она должна там вестись. Вы знаете, что состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться» — заявил Дмитрий Песков.

Ранее патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге, сообщает РИА Новости. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и речь не только о православных, но и о других конфессиях.

Напомним, ранее стало известно, что подавляющее большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным.