Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, предложенные Путиным

Подавляющее большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным, пишет РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Выяснилось, что почти 80% опрошенных считают поправки важными. Примечательно, что ранее подобный опрос проводил «Левада-центр» и результаты оказались следующими: 47% полагают, что поправки вносятся в интересах самого президента.

Напомним, Госдума ранее поддержала президентский законопроект в первом чтении. После принятия парламентом документ планируют вынести на общероссийское голосование.

Между тем, как ранее заявил Путин, он может и не одобрить поправки, если народ проголосует против.

Что касается опроса, то наибольшее одобрение получили инициативы социального характера. Закрепление в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий и других соцвыплат поддержали 91% опрошенных (1% сказал о скорее отрицательном отношении).

Фиксирование МРОТ не ниже прожиточного минимума положительно оценили 90% (скорее отрицательно — 5%).

Конституция России. culture.ru.

87% поддержали увеличение ценза оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет. Предложение наделить Конституционный суд России функцией проверки законопроектов по запросу главы государства одобрили 81% россиян.

Еще 68% положительно оценили запрет иностранного гражданства и вида на жительство в других странах для губернаторов, судей, парламентариев, членов правительства, муниципальных и государственных служащих.

«Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации скорее положительно оценили 66% (скорее отрицательно — 12%), возможное исключение из Основного закона слова „подряд“ применительно к срокам полномочий президента также заслужило положительную оценку 66% граждан (15% сообщили о скорее отрицательном отношении)», — пишет издание.

Возможность установить приоритет российской Конституции над международными договорами положительно оценили 63% россиян.

Еще 62% одобрили расширение полномочий Совфеда, а 61% поддержали предложение дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

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Примечательно, что 79% опрошенных, отвечая на вопрос о влиянии поправок на их собственную жизнь, назвали инициативу президента скорее важной, а 16% - не важной. Затруднились ответить 5%.

Чаще всего важными поправки называли люди старше 35 лет (81% от таковых), среди людей от 25 до 34 лет — 79%, среди молодежи от 18 до 24 — 61%. При этом 35% молодых людей негативно оценили инициативу.

Среди жителей городов-миллионников важными поправки назвали 85%. В городах с населением от 500 тыс. до 1 млн — 78%, от 100 до 500 тыс. — 80%, в остальных городах — 81%. В селах свою поддержку высказали 78% опрошенных.

В Москве и Петербурге о важности поправок заявили 72% респондентов.

Всероссийский телефонный опрос проводился 24 января, выборка составила 1,6 тыс. человек.