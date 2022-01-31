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Политика

Путин заявил, что может не одобрить поправки к Конституции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что может не подписать закон о поправках к конституции, если их не поддержат граждане на общероссийском голосовании, сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его», — сказал глава государства на встрече с представителями общественности.

Для принятия предлагаемых изменений в конституцию достаточно лишь принять соответствующий закон в парламенте и собрать необходимое число одобрений от региональных властей, пишет bfm.ru.

Между тем рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила ввести в основной закон страны больше 100 новых пунктов.

Среди них — утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса «державы-победительницы» во Второй мировой войне.

В том числе было предложение ввести должность верховного правителя — ранее с такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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