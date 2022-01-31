Путин заявил, что может не одобрить поправки к Конституции

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его», — сказал глава государства на встрече с представителями общественности.
Для принятия предлагаемых изменений в конституцию достаточно лишь принять соответствующий закон в парламенте и собрать необходимое число одобрений от региональных властей, пишет bfm.ru.
Между тем рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила ввести в основной закон страны больше 100 новых пунктов.
Среди них — утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса «державы-победительницы» во Второй мировой войне.
В том числе было предложение ввести должность верховного правителя — ранее с такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.