Россиян опросили по поводу «маневров» с поправками в Конституцию

Почти половина — 47% — россиян полагают, что президентские поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года, пишут « Ведомости » со ссылкой на «Левада-центр».

44% верят словам президента из послания — поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения.

Среди тех, кто знает или слышал об инициативе Путина (это 80% опрошенных), версию с сохранением власти поддерживают все те же 47%, столько же — за вариант с совершенствованием управления.

Социологи спросили также о роли Конституции. Самый популярный (30%) ответ — значительной роли она не играет, поскольку мало кто с ней считается. С ноября 2015 года этот показатель вырос на 17% и стал рекордным с 2005 года.

Зато резко — с 48% в 2015 году до 27% в 2020 году — уменьшилась доля тех, кто полагает, что Конституция гарантирует права и свободы граждан. 15% говорят, что она позволяет президенту контролировать Госдуму, — это повторение максимума 2005 года, в 2015 году так считали лишь 5%, пишет znak.com.

У населения давно сложилась установка, что все маневры, связанные с изменением конституционного строя, направлены на удержание власти Путиным, объясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков.

«Доля таких ответов больше у тех, кто не слышал о поправках, то есть априори действует представление, что он будет бороться за сохранение власти. Это называется коллективным мнением, и оно устойчиво», — говорит социолог.

Оглашение послания Федеральному Собранию , 15 января 2020. kremlin.ru

Относительное большинство хочет, чтобы Путин оставался у власти и после 2024 года, но сейчас этих людей меньше даже по сравнению с тем, что было полгода назад, и это в основном жители провинции с меньшим уровнем дохода и образования, продолжает эксперт: «Было два всплеска повышения роли Конституции: во время протестов 2011—2012 годов была вера в право, а в 2014 году, после Крыма, она рассматривалась как документ, обеспечивавший территориальную целостность. Но с 2018 года наступило разочарование во власти, люди стали считать, что она ими манипулирует, а законы являются правовым оформлением административного произвола, Конституция же особой роли не играет».

Между тем рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила ввести в основной закон страны больше 100 новых пунктов.

Среди них — утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса «державы-победительницы» во Второй мировой войне.

В том числе было предложение ввести должность верховного правителя — ранее с такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.