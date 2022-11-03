3 ноября
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Политика

Министерство пропаганды задумал создать депутат. Реакция

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил создать в России министерство информации и пропаганды, пишет Lenta.ru.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Идея очень громкая, но неясно, какие именно функции будет выполнять орган, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Относиться к этому предложению можно как к инициативе отдельно взятого депутата, уверен он.

Он напомнил — сейчас журналисты руководствуются законом о СМИ, а также дополнительными законодательными нормативными актами, которые регулируют их деятельность.

Медийное поле регулируется достаточным образом — различными нормами, подзаконными актами и всеми прочими требованиями.

Ранее сообщалось, пришла ли пропаганда в барнаульские школы.

Из мировой истории

Орган с аналогичным названием существовал в гитлеровской Германии. Имперское министерство народного просвещения и пропаганды было создано для контроля в сфере культуры и СМИ, за просвещением и для осуществления пропаганды среди населения.

Ведомство просуществовало с 1933 по 1945 год под руководством министра пропаганды Йозефа Геббельса.

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