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Политика

Министр обороны призвал увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года

Министр обороны Сергей Шойгу призвал увеличить возраст призыва россиян в армию с 18 до 21 года. Об этом пишет «Газета.Ру».

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

По его словам, это должно произойти поэтапно. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря.

Шойгу отметил, что нужно обеспечить возможность по желанию поступать на службу по контракту или быть призванными с первого прихода на службу.

«Нужно совершенствовать структуру ВС РФ, повысить ответственность главных командований за подготовку и применение объединений и соединений», — сказал он.

При этом, считает министр, нужно повысить предельный возраст до 30 лет.

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