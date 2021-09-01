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Политика

Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической

Министр обороны России Сергей Шойгу дал оценку ситуации в Афганистане, сообщает ТАСС.

Глава Минобороны Сергей Шойгу.
Глава Минобороны Сергей Шойгу.
kremlin.ru

Обстановка в этой стране критическая, люди пытаются сбежать из Афганистана даже ценой собственной жизни, подчеркнул Шойгу.

Министр напомнил, что с 24 по 26 августа самолеты военно-транспортной авиации в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан России, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Белоруссии.

«К мероприятию привлекались три самолета Ил-76МД и один самолет Ил-62», — сказал Шойгу.

Шойгу выразил благодарность российским летчикам, медицинскому персоналу за оперативную и четкую работу, пишет bfm.ru.

Между тем страны Европейского союза объявили, что они увеличат помощь Афганистану и его соседям, но не смогли договориться об общей политике приема соискателей убежища, которые могут добраться до ЕС после бегства от запрещенных в РФ талибов, сообщает Reuters.

Западные страны, участвовавшие в борьбе с талибами, эвакуировали за последние месяцы около 100 000 человек.

Между тем российские власти согласились принять около тысячи афганцев. Президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности проникновения в РФ талибов. Президент отметил, что нельзя допустить, чтобы под видом беженцев в Россию проникли боевики из Афганистана.

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