Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической

Обстановка в этой стране критическая, люди пытаются сбежать из Афганистана даже ценой собственной жизни, подчеркнул Шойгу.

Министр напомнил, что с 24 по 26 августа самолеты военно-транспортной авиации в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан России, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Белоруссии.

«К мероприятию привлекались три самолета Ил-76МД и один самолет Ил-62», — сказал Шойгу.

Шойгу выразил благодарность российским летчикам, медицинскому персоналу за оперативную и четкую работу, пишет bfm.ru.

Между тем страны Европейского союза объявили, что они увеличат помощь Афганистану и его соседям, но не смогли договориться об общей политике приема соискателей убежища, которые могут добраться до ЕС после бегства от запрещенных в РФ талибов, сообщает Reuters.

Западные страны, участвовавшие в борьбе с талибами, эвакуировали за последние месяцы около 100 000 человек.

Между тем российские власти согласились принять около тысячи афганцев. Президент РФ Владимир Путин предупредил об опасности проникновения в РФ талибов. Президент отметил, что нельзя допустить, чтобы под видом беженцев в Россию проникли боевики из Афганистана.