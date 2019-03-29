Министр Сергей Лавров потроллил журналистов шутками про танцы

«Вы что-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, станцевали?» — спросил он, предположительно, журналистов.
Российский министр находится с визитом в Анталье, передает РИА Новости.
С.Лавров: ???? «Вы что-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, станцевали?»#Россия #Турция #Анталья #Лавров— МИД России ???????? (@MID_RF) 29 марта 2019 г.
Sergey Lavrov: “Are you waiting for something? You want us to move, to dance?” #Russia #Turkey #Antalya #Lavrov ???? pic.twitter.com/dDQRPiQtFu
28−29 марта там проходит седьмое заседание Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД России и Турции.
Напомним, ранее у министра Лаврова уже были стычки с журналистами. В декабре 2016 года он даже назвал оператора агентства Reuters «дебилом». Представитель МИД Мария Захарова это опровергала.