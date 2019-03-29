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29 марта
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Политика

Министр Сергей Лавров потроллил журналистов шутками про танцы

Глава МИД России начал встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу с шутки про танцы. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте ведомства.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
mid.ru

«Вы что-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, станцевали?» — спросил он, предположительно, журналистов.

Российский министр находится с визитом в Анталье, передает РИА Новости.

28−29 марта там проходит седьмое заседание Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД России и Турции.

Напомним, ранее у министра Лаврова уже были стычки с журналистами. В декабре 2016 года он даже назвал оператора агентства Reuters «дебилом». Представитель МИД Мария Захарова это опровергала.

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