Министр Сергей Лавров потроллил журналистов шутками про танцы

Глава МИД России начал встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу с шутки про танцы. Видеозапись опубликована в Twitter -аккаунте ведомства.

«Вы что-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, станцевали?» — спросил он, предположительно, журналистов.

Российский министр находится с визитом в Анталье, передает РИА Новости.

28−29 марта там проходит седьмое заседание Совместной группы стратегического планирования под председательством глав МИД России и Турции.

Напомним, ранее у министра Лаврова уже были стычки с журналистами. В декабре 2016 года он даже назвал оператора агентства Reuters «дебилом». Представитель МИД Мария Захарова это опровергала.