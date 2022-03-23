Минообороны Британии попросило YouTube удалить разговор министра с российскими пранкерами

Минобороны Великобритании направило запрос YouTube с просьбой удалить разговор главы ведомства Бена Уоллеса с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, сообщает ТАСС .

Напомним, Уоллес стал жертвой пранкеров, один из которых во время разговора по видеосвязи выдал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

На одном из видео британец высказал желание Лондона увидеть Украину в составе НАТО. Несколько тизеров размещены на YouTube-канале пранкеров. Полный разговор должен появиться 24 марта.

После разговора, когда пранк раскрыли, Минобороны Британии заявило, что «Россия ответственна за подставной звонок».

«Так как российское государство было ответственно за обманный звонок, мы пишем вам, настоятельно призывая удалить (или по крайней мере заблокировать) доступ к видео в соответствии с политикой Google/YouTube», — говорится в обращении.

В оборонном ведомстве заявили, что пранкеры изменили видео, исказили суть и поэтому все выводы недостоверны.

Кроме того, подчеркнули в министерстве, ролики представляют «значительный риск национальной безопасности Великобритании».

«Информация направлена на подрыв промышленных возможностей Великобритании, специализирующихся на оружии, и порочит репутацию Великобритании как ведущего партнера НАТО», — указали в ведомстве.

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