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Политика

20 минут новогоднего обращения Зеленского утомили и разозлили украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравлял жителей своей страны с Новым годом в течение целых 20 минут. Зрителям это не понравилось, причем не только из-за длительности.

Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский.
Скриншот видео UATV Channel

Зеленский рассказывал о победах спортсменов, учителей и врачей, но на самом деле цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну в поиске более комфортных условий жизни, цитирует РИА Новости пользователей сети.

«Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал 4000 долларов, и врачи, которым платил „повышение“ зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <…> Реальность: 66 тысяч врачей и медицинских работников уехали с Украины, еще почти 34 тысячи медработников уволились за 2020-й — первый квартал 2021 года. <…> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», — написал бывший министр социальной политики Андрей Рева.

Также комментаторы отмечают, что «слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», а некоторые «выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана».

А российский президент в своем обращении говорил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но учились жить в таких жестких условиях и решать сложные задачи.

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