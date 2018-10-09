Минздрав выступил против возвращения пива на стадионы

В Минздраве считают, что для снижения потребления спиртного необходимо продолжать ограничивать доступность алкогольной продукции и не допускать ослабления законодательства в сфере ее оборота.
По данным ведомства, именно ограничение доступности алкоголя считается наиболее эффективной мерой по снижению его потребления.
В Роспотребнадзоре также считают, что предложение о возврате продаж спиртного на стадионах противоречит проводимой политикой государства, которая направлена против алкоголизации населения. Однако в Минпромторге, напротив, поддерживают продажу пива на стадионах, отмечая, что такая практика распространена в мире.