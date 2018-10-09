Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 октября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Политика
58

Минздрав выступил против возвращения пива на стадионы

Минздрав намерен заблокировать инициативу по легализации продаж спиртного на стадионах и в спортивных учреждениях, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Алкоголь. Пиво.
Алкоголь. Пиво.
открытые источники (CC0)

В Минздраве считают, что для снижения потребления спиртного необходимо продолжать ограничивать доступность алкогольной продукции и не допускать ослабления законодательства в сфере ее оборота.

По данным ведомства, именно ограничение доступности алкоголя считается наиболее эффективной мерой по снижению его потребления.

В Роспотребнадзоре также считают, что предложение о возврате продаж спиртного на стадионах противоречит проводимой политикой государства, которая направлена против алкоголизации населения. Однако в Минпромторге, напротив, поддерживают продажу пива на стадионах, отмечая, что такая практика распространена в мире.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка