Миронов ограничил личные встречи после госпитализации Жириновского и Зюганова

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов снизил количество личных встреч и перевел многие мероприятия в онлайн, рассказал он Газете.Ru.

«С учетом коварства нового штамма „омикрон“ вынужден предпринимать дополнительные меры безопасности: меньше стараюсь проводить личных встреч, а больше — проводить мероприятий в онлайн, по видеосвязи», — заявил политик.

Между тем работает он в обычном режиме — в здании Госдумы в защитной маске.

Ранее в больницу попали лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Состояния первого опасений не вызывает (его якобы с симптомами ОРВИ положили в больницу для профилактики).

Состояние второго оценивается как стабильное — КТ показало, что легкие чистые, узнал РБК.

Сергей Миронов пожелал скорейшего выздоровления коллегам.