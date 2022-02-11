11 февраля
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Политика

Зюганова положили в одну больницу с Жириновским

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова госпитализировали «для профилактики», сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы партии Александр Ющенко.

Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов.
kremlin.ru

Такое решение приняли с учетом эпидемиологической ситуации. Политик пробудет под присмотром врачей несколько дней.

При решении о госпитализации учитывались оперативные медицинские вмешательства, которые лидер КПРФ перенес в течение последних нескольких лет, добавил Ющенко.

«Зюганов в силу своей должности контактирует со многими людьми, в последнее время у него были признаки простудного заболевания, и чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу», — добавил Ющенко.

Он отметил, что лечение Зюганов, как правило, проходит в Центральной клинической больнице. Туда же на днях с коронавирусом госпитализировали его коллегу, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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