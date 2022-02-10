Не помогло. Как Жириновский заразился COVID-19 после восьми прививок и лег ли он в больницу

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Зачем Жириновский вакцинировался восемь раз?

В октябре, с шестью прививками от COVID-19 и одной от гриппа, Жириновский заявил: от вирусов он вакцинируется ежегодно.

Коронавирус. Вакцина. CC0

«Шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить», — сказал политик.

В декабре Владимир Вольфович также подчеркнул, что прививаться нужно, как только в организме понижается уровень антител. Тогда в эфире радио «Комсомольская правда» депутат заметил: «Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило».