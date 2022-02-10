Не помогло. Как Жириновский заразился COVID-19 после восьми прививок и лег ли он в больницу

Да. Ранее появилась информация, что Владимира Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией, и его состояние критическое.
По предварительным данным, у лидера ЛДПР поражены 50−70% легких. При этом воспаление развилось на фоне коронавируса.
«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в тяжелом состоянии <…> В Центральной клинической больнице (в Москве.— Прим. ред.), он там уже пару дней», — сообщил собеседник ТАСС.
Пока врачи не дают точных прогнозов.
«Никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — отметил источник, близкий к политике.
В октябре, с шестью прививками от COVID-19 и одной от гриппа, Жириновский заявил: от вирусов он вакцинируется ежегодно.
«Шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить», — сказал политик.
В декабре Владимир Вольфович также подчеркнул, что прививаться нужно, как только в организме понижается уровень антител. Тогда в эфире радио «Комсомольская правда» депутат заметил: «Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило».
Многочисленными прививками Владимир Жириновский «загубил свой иммунитет», считает вирусолог Виталий Зверев.
«Я не думаю, что проблема в том, что он много прививок сделал. Скорее всего это просто либо случайность, либо сделал столько прививок, что почувствовал себя уверенно и в куда-то в опасную ситуацию влез», — выразил «Ленте.ру» противоположное мнение иммунолог Владимир Болибок.
В ЛДПР уверяют, что Владимир Жириновский здоров.
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов тоже опроверг «Ленте.ру», что лидер партии болеет ковидом. Появившуюся информацию он назвал сплетнями и слухами.