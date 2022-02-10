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Здоровье

Не помогло. Как Жириновский заразился COVID-19 после восьми прививок и лег ли он в больницу

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, поставивший восемь прививок, заболел ковидом. В каком состоянии находится политик и что говорят о его госпитализации — в материале altapress.ru.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru
1
Жириновского увезли в больницу с COVID-19?

Да. Ранее появилась информация, что Владимира Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией, и его состояние критическое.

По предварительным данным, у лидера ЛДПР поражены 50−70% легких. При этом воспаление развилось на фоне коронавируса.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в тяжелом состоянии <…> В Центральной клинической больнице (в Москве.— Прим. ред.), он там уже пару дней», — сообщил собеседник ТАСС.

2
Жириновский заболел ковидом. Какие у него прогнозы на выздоровление?

Пока врачи не дают точных прогнозов.
«Никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — отметил источник, близкий к политике.

3
Зачем Жириновский вакцинировался восемь раз?

В октябре, с шестью прививками от COVID-19 и одной от гриппа, Жириновский заявил: от вирусов он вакцинируется ежегодно.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

«Шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить», — сказал политик.

В декабре Владимир Вольфович также подчеркнул, что прививаться нужно, как только в организме понижается уровень антител. Тогда в эфире радио «Комсомольская правда» депутат заметил: «Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило».

4
Почему привитый Жириновский заболел коронавирусом?

Многочисленными прививками Владимир Жириновский «загубил свой иммунитет», считает вирусолог Виталий Зверев.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
duma.gov.ru

«Я не думаю, что проблема в том, что он много прививок сделал. Скорее всего это просто либо случайность, либо сделал столько прививок, что почувствовал себя уверенно и в куда-то в опасную ситуацию влез», — выразил «Ленте.ру» противоположное мнение иммунолог Владимир Болибок.

5
А что о болезни Жириновского говорят в ЛДПР?

В ЛДПР уверяют, что Владимир Жириновский здоров.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов тоже опроверг «Ленте.ру», что лидер партии болеет ковидом. Появившуюся информацию он назвал сплетнями и слухами.

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