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Здоровье

Шесть прививок от ковида сделал лидер ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что за полтора года сделал семь прививок, в том числе шесть — от COVID-19, сообщает Telegram-канал URA.RU.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Первые три прививки, которые он сделал, были вакцины «Спутник V».

Третью дозу он ввел, когда начали уменьшаться антитела.

Еще через полгода Жириновский вакцинировался двумя дозами другой российской вакцины от коронавируса — «ЭпиВак». Как только у него уменьшилось количество антител, Жириновский сделал третью прививку «ЭпиВаком».

Седьмая прививка — прививка от гриппа, которую, как заявил Жириновский, он делает ежегодно.

«Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить», — сказал лидер ЛДПР.

Политик также отметил, что нельзя остановить болезнь, если россияне не будут «провакцинированы», пишет Lenta.ru. По его мнению, «зараза» уйдет, если сделать прививку.

Между тем Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала, кому не стоит вакцинироваться. И что вакцинация иногда может негативно повлиять на способность организма сопротивляться ковиду.

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