9 февраля
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Политика

Жириновского в критическом состоянии подключили к аппарату ИВЛ

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного в ЦКБ, подключили к аппарату ИВЛ, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

По данным источников издания, состояние Жириновского критическое.

«И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — отметил собеседник.

По данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали из-за двусторонней пневмонии.

«У него поражено 50−75% легких. По нашим данным, председатель ЛДПР попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3», — говорится в сообщении.

Источник «Интерфакса» также рассказал, что у политика серьезное поражение легких.

Как уточняет URA.ru, Жириновский прививался от коронавируса восемь раз. По версии вирусолога Виталия Зверева, депутат «загубил свой иммунитет».

Напомним, в конце октября 2021 года сообщили, что на тот момент Жириновский в общей сложности сделал себе шесть прививок от ковида.

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