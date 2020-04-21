Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 апреля 21°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Мировое сообщество требует отчета от Поднебесной о происхождении Covid-19

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала китайское правительство к максимальной открытости, сообщает AFP.

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
vk.com/mil

«Чем открытее Китай отчитается о происхождении коронавируса, тем лучше будет для всех на этой планете», — заявила канцлер на пресс-конференции во Франкфурте.

США и их союзники обвинили Китай в недостатке эффективной реакции на эпидемию и минимизации ее эффекта на своей территории.

В свою очередь, китайская лаборатория, на которую указывают американские СМИ, категорически отвергла свою ответственность.

Китай также отклонил требование Австралии провести расследование действий китайских властей во время борьбы с эпидемией.

По мнению большинства ученых, новый коронавирус Covid-19 был, вероятно, передан человеку от животного. Однако присутствие в городе Ухань антивирусной лаборатории порождает спекуляции об утечке вируса.

Гибридная версия

Ранее журнал Nature Medicine опубликовал материал с подписями 15 ученых о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса.

По данным специалистов, группой людей был создан искусственный патоген и проводилась проверка его способности к заражению на летучих мышах и клетках эпителия легких человека. В этом исследовании участвовали и китайские ученые из лаборатории Уханьского института вирусологии, которому в 2015 году присвоили самый высокий уровень опасности.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость