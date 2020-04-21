Мировое сообщество требует отчета от Поднебесной о происхождении Covid-19

«Чем открытее Китай отчитается о происхождении коронавируса, тем лучше будет для всех на этой планете», — заявила канцлер на пресс-конференции во Франкфурте.

США и их союзники обвинили Китай в недостатке эффективной реакции на эпидемию и минимизации ее эффекта на своей территории.

В свою очередь, китайская лаборатория, на которую указывают американские СМИ, категорически отвергла свою ответственность.

Китай также отклонил требование Австралии провести расследование действий китайских властей во время борьбы с эпидемией.

По мнению большинства ученых, новый коронавирус Covid-19 был, вероятно, передан человеку от животного. Однако присутствие в городе Ухань антивирусной лаборатории порождает спекуляции об утечке вируса.

Гибридная версия

Ранее журнал Nature Medicine опубликовал материал с подписями 15 ученых о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса.

По данным специалистов, группой людей был создан искусственный патоген и проводилась проверка его способности к заражению на летучих мышах и клетках эпителия легких человека. В этом исследовании участвовали и китайские ученые из лаборатории Уханьского института вирусологии, которому в 2015 году присвоили самый высокий уровень опасности.