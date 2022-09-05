Мишустин обязал органы власти вести официальные страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому органы госвласти и местного самоуправления, их подведомственные организации, а также суды должны будут вести официальные аккаунты в VK и Одноклассниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Требования к органам власти вступают в силу с 1 декабря этого года.

Официальные страницы ведомств могут быть созданы как «ВКонтакте», так и в «Одноклассниках».

Чиновники должны будут публиковать комментарии по актуальным вопросам своей работы. Кроме того, они обязаны будут отчитываться о проведенных мероприятиях.

Официальные аккаунты должны будут содержать актуальные контактные данные, включая номера телефонов и адрес электронной почты для обращения граждан.

Ранее в России предложили изменить порядок регистрации в соцсетях для еще большего контроля.