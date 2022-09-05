Мишустин обязал органы власти вести официальные страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Требования к органам власти вступают в силу с 1 декабря этого года.
Официальные страницы ведомств могут быть созданы как «ВКонтакте», так и в «Одноклассниках».
Чиновники должны будут публиковать комментарии по актуальным вопросам своей работы. Кроме того, они обязаны будут отчитываться о проведенных мероприятиях.
Официальные аккаунты должны будут содержать актуальные контактные данные, включая номера телефонов и адрес электронной почты для обращения граждан.
Ранее в России предложили изменить порядок регистрации в соцсетях для еще большего контроля.