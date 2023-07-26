Мишустин провел совещание у подножия горы и пообещал Алтайскому краю федеральные деньги

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в федеральном совещании по туризму в Республике Алтай и встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава правительства РФ похвалил достижения Алтайского края и пообещал решить проблемы с водой в регионе.

После совещания губернатор и Мишустин встретились лично, чтобы обсудить достижения Алтайского края за последние годы.

Премьер-министру представили стенд края с презентацией модульного отеля "Август".

«Для туризма открывается все больше российских субъектов. Это касается и Алтая. Алтайский край вошел в десятку самым популярных направлений. Мы запустили программу по строительству модульных отелей, которые набирают все большую популярность. Алтайский край — среди лидеров», - отметил глава правительства.

Встреча Михаила Мишустина с Виктором Томенко. Антон Червяков

Также после встречи Мишустин по просьбе губернатора пообещал выделить Алтайскому краю 200 млн рублей на улучшение качества воды. Это одна из главных проблем региона.

«Важно, что Алтайский край пользуется специальными инструментами. С водой мы обязательно поможем, поручения дадим, организуем в ближайшее время», - подвел итоги встречи премьер-министр.

На сегодня 42% жителей края пользуются водой из скважин, пробуренных еще в 70-80-х годах. С помощью федеральных денег уже осенью решат проблемы 56 населенных пунктов, где проживают 84 тыс. человек.

Я обратился к председателю правительства, чтобы финансирование было в этом году предоставлено из Резервного фонда. Тогда мы осенью проведем работы и к следующему сезону будем готовы. Михаил Владимирович дал поручение, поддержка краю будет оказана», - сказал Виктор Томенко.

Встреча Михаила Мишустина с Виктором Томенко. Антон Червяков

Мишустин уделяет особое внимание Алтайскому краю. После каждой встречи край получает деньги на крупные проекты.

Так, в прошлый раз губернатор договорился о выделении средств на покупку машин скорой помощи для края. Всего после встреч губернатора с главой правительства Алтайский край получил поддержку более чем на 20 млрд рублей.

«Сегодня на встрече с председателем правительства мы подробно поговорили об индивидуальной программе социально-экономического развития края. За три года мы уже выполнили пятилетние планы. Мы используем все возможности, все инструменты для привлечения дополнительных средств в бюджет края, - подчеркнул Виктор Томенко.

Кроме того, за лето регион посетили три федеральных министра (здравоохранение — Михаил Мурашко, труда Антон Котяков и сельского хозяйства Дмитрий Патрушев). По итогам каждого визита губернатор смог договориться о дополнительной поддержке соответствующих сфер.

В мае губернатор Томенко также встретился с президентом во видеосвязи.

Владимир Путин отметил перспективы туристической отрасли Алтайского края, инвестпроекты и пообещал ему рассмотреть вопрос о выделении краю денег на новую аэродромную полосу и вспомогательное оборудование для аэропорта.

Ранее на выборах губернатора Алтайского края зарегистрировали первого кандидата.