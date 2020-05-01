Мишустин успел выделить полмиллиарда рублей для помощи россиянам за границей

Премьер-министр Михаил Мишустин, который 30 апреля сам объявил о положительном тесте на коронавирус и ушел в режим самоизоляции, успел накануне подписать важный документ. Как сообщает «Российская газета», глава кабмина распорядился выделить 500 млн рублей для выплат россиянам, застрявшим за границей.

Таким образом правительство взяло на себя расходы по проживанию (аренде), питанию и другим денежным ситуациям, в которые попали граждане РФ, не успевшие вернуться домой из-за рубежа.

Сбором заявок на получение помощи и дальнейшим предоставлением денежных выплат будет заниматься МИД России.

Напомним: наши граждане по различным причинам сейчас оказались в самых разных странах во время разгула Covid-19. Из-за ограничений в международных авиасообщениях они не могут вернуться домой.

В частности, известно, что жители Алтайского края застряли в США, Таиланде, в ряде стран Европы.