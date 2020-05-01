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Политика

Мишустин успел выделить полмиллиарда рублей для помощи россиянам за границей

Премьер-министр Михаил Мишустин, который 30 апреля сам объявил о положительном тесте на коронавирус и ушел в режим самоизоляции, успел накануне подписать важный документ. Как сообщает «Российская газета», глава кабмина распорядился выделить 500 млн рублей для выплат россиянам, застрявшим за границей.

В аэропорту Бангкока.
В аэропорту Бангкока.
Татьяна Русанова

Таким образом правительство взяло на себя расходы по проживанию (аренде), питанию и другим денежным ситуациям, в которые попали граждане РФ, не успевшие вернуться домой из-за рубежа.

Сбором заявок на получение помощи и дальнейшим предоставлением денежных выплат будет заниматься МИД России.

Напомним: наши граждане по различным причинам сейчас оказались в самых разных странах во время разгула Covid-19. Из-за ограничений в международных авиасообщениях они не могут вернуться домой.

В частности, известно, что жители Алтайского края застряли в США, Таиланде, в ряде стран Европы.

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