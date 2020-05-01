Мишустин успел выделить полмиллиарда рублей для помощи россиянам за границей

Таким образом правительство взяло на себя расходы по проживанию (аренде), питанию и другим денежным ситуациям, в которые попали граждане РФ, не успевшие вернуться домой из-за рубежа.
Сбором заявок на получение помощи и дальнейшим предоставлением денежных выплат будет заниматься МИД России.
Напомним: наши граждане по различным причинам сейчас оказались в самых разных странах во время разгула Covid-19. Из-за ограничений в международных авиасообщениях они не могут вернуться домой.
В частности, известно, что жители Алтайского края застряли в США, Таиланде, в ряде стран Европы.