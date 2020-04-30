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Здоровье

Премьер-министр России заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом со ссылкой на главу правительства сообщил телеканал RT.

Премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер-министр Михаил Мишустин.
nalog.ru

О положительных результатах тестов Мишустин рассказал Владимиру Путину на совещании в формате видеоконференции. Премьер отметил, что должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей.

Правительство продолжит работу в штатном режиме, сказал Мишустин. Исполнять обязанности премьер-министра временно будет вице-премьер Андрей Белоусов.

Белоусов родился в 1959 году. Окончил МГУ по специальности «экономист-кибернетик».

По данным издания «Коммерсантъ», в 2006—2008 годах Белоусов занимал пост замглавы Минэкономики, в 2008—2012 годах был директором департамента экономики и финансов правительства России.

С 2012 по 2013 год — министр экономического развития. 24 июня 2013 года назначен помощником президента, 13 июня 2018 года — переназначен на этот пост.

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