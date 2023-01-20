20 января
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Политика

Мишустин высказался о влиянии Запада на Россию

Запад оказывает грубое влияние на Россию и ее стран-партнеров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Антон Федотов.

Мишустин прокомментировал влияние Запада во время выступления на Российско-туркменском бизнес-форуме.

«На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление», — утверждает премьер-министр.

По его словам, это «время больших вызовов» и оно «открывает новые возможности».

Мишустин добавил, что это позволит укрепить суверенитет в экономической, финансовой и технологической сферах.

Ранее Мишустин выделил более 360 млн рублей на поддержку многодетных семей.

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