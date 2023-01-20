Мишустин высказался о влиянии Запада на Россию

Мишустин прокомментировал влияние Запада во время выступления на Российско-туркменском бизнес-форуме.
«На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление», — утверждает премьер-министр.
По его словам, это «время больших вызовов» и оно «открывает новые возможности».
Мишустин добавил, что это позволит укрепить суверенитет в экономической, финансовой и технологической сферах.
Ранее Мишустин выделил более 360 млн рублей на поддержку многодетных семей.
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