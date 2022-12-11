Мишустин выделил более 360 млн рублей на поддержку многодетных семей

Деньги направят на помощь малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.
Мишустин подписал соответствующее распоряжение, говорится в пресс-релизе.
Уровень поддержки многодетным семьям по России в среднем составляет 14,5 тыс. рублей.
Размер выплат зависит от прожиточного минимума на детей в конкретном регионе.
В правительстве утверждают, что родители смогут получать деньги на ребенка, пока ему не исполнится три года.
Между тем правительство не поддержало проект о 13-й пенсии.
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