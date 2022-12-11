11 декабря
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Экономика

Мишустин выделил более 360 млн рублей на поддержку многодетных семей

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил более 362,5 млн рублей на ежемесячную поддержку многодетных семей. Средства направили из резервного фонда, сообщают на сайте кабмина.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Деньги направят на помощь малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.

Мишустин подписал соответствующее распоряжение, говорится в пресс-релизе.

Уровень поддержки многодетным семьям по России в среднем составляет 14,5 тыс. рублей.

Размер выплат зависит от прожиточного минимума на детей в конкретном регионе.

В правительстве утверждают, что родители смогут получать деньги на ребенка, пока ему не исполнится три года.

Между тем правительство не поддержало проект о 13-й пенсии.

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