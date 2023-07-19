"Мистер биатлон" прокомментировал отречение олимпийской чемпионки от офицерского звания

Тихонов уверен — Исинбаева в первую очередь является гражданкой России, но все должно быть четко, по пунктам, прописано в наших законах, пишет sports.ru.
Известный спортсмен недоумевает — как воинское звание может носить номинальный характер? По словам Тихонова, ему не стыдно, что он подполковник Советской Армии в отставке. И он гордится своим воинским званием.
Тем более, что спортсменка выступала за ЦСКА, самый престижный клуб и сейчас.
Полет Гагарина
Тихонов вспоминает — когда Исинбаева в Лужниках прыгнула и установила мировой рекорд, он сравнил достижение спортсменки с полетом Юрия Гагарина. Она – лучшая. Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой, уверен биатлонист.
Стадион
Между тем глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале. И предположил, что спортивная арена станет называться как в прежние времена — "Труд".
О чемпионе
Александр Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону.
Лучший биатлонист XX столетия.
В 1977 году мировая общественность назвала его «Мистер биатлон».
Уникальное достижение — победа на четырех зимних Олимпиадах подряд — принадлежит советскому биатлонисту Александру Тихонову.
Награды и звание
Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Обладательница 28 мировых рекордов.
Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора. Ее зачислили на воинскую должность инструктора по легкой атлетике. Приказ об этом подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В мае 2015 года Исинбаева приняла решение продолжить службу в Вооруженных Силах России по контракту.
Putin Team
В движение Putin Team входят хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, легкоатлетка Елена Исинбаева, бобслеист Алексей Воевода, шахматный гроссмейстер Сергей Карякин, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, фигурист Евгений Плющенко, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев.