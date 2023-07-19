"Мистер биатлон" прокомментировал отречение олимпийской чемпионки от офицерского звания

Четырехкратный Олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал заявление титулованной спортсменки Елены Исинбаевой, которая заявила в соцсетях, что ее звание майора ВС РФ носит "номинальный" характер.

Тихонов уверен — Исинбаева в первую очередь является гражданкой России, но все должно быть четко, по пунктам, прописано в наших законах, пишет sports.ru.

Известный спортсмен недоумевает — как воинское звание может носить номинальный характер? По словам Тихонова, ему не стыдно, что он подполковник Советской Армии в отставке. И он гордится своим воинским званием.

Тем более, что спортсменка выступала за ЦСКА, самый престижный клуб и сейчас.

Полет Гагарина

Тихонов вспоминает — когда Исинбаева в Лужниках прыгнула и установила мировой рекорд, он сравнил достижение спортсменки с полетом Юрия Гагарина. Она – лучшая. Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой, уверен биатлонист.

Стадион

Между тем глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале. И предположил, что спортивная арена станет называться как в прежние времена — "Труд".

О чемпионе

Александр Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону.

Лучший биатлонист XX столетия.

В 1977 году мировая общественность назвала его «Мистер биатлон».

Уникальное достижение — победа на четырех зимних Олимпиадах подряд — принадлежит советскому биатлонисту Александру Тихонову.

Награды и звание

Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Обладательница 28 мировых рекордов.

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора. Ее зачислили на воинскую должность инструктора по легкой атлетике. Приказ об этом подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В мае 2015 года Исинбаева приняла решение продолжить службу в Вооруженных Силах России по контракту.

Елена Исинбаева пополнила ряды армейских спортсменов. mil.ru

Putin Team

В движение Putin Team входят хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, легкоатлетка Елена Исинбаева, бобслеист Алексей Воевода, шахматный гроссмейстер Сергей Карякин, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, фигурист Евгений Плющенко, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев.