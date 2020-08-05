Кандидат в депутаты АКЗС Антон Арцибашев планировал провести встречу с избирателями по поводу введения дистанционного обучения. Мэрия Барнаула не разрешила, сославшись на коронавирусный указ губернатора края Виктора Томенко, пишет пресс-служба крайкома КПРФ.

Как считает Арцибашев, эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды приведет к фактически платной школе и частично дистанционной учебе. Именно это он хотел обсудить на агитвстрече.

«Как и предполагалось, администрация города планирует запрещать любой диалог по реализации избирательных прав. Каким образом в таких условиях проводить агитацию, общаться с жителями, если администрация запрещает собираться? Без личного контакта с кандидатом человеку очень сложно объективно сделать выбор. Получается, митинг на день ВДВ проводить можно, а встречи с избирателями нет?», — негодует коммунист.

В КПРФ добавляют, что теперь либо выборы должны перенести, либо всем предоставить возможность нормальной агитации и общения с людьми.

Ранее altapress.ru писал, как и для чего в школах Алтайского края хотят внедрить цифровую образовательную среду.