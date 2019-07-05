Многодетной немецкой семье Россия предоставила временное убежище

Семья Грисбах в составе восьми человек приехала в Россию в 2015 году по туристической визе. Как сообщали СМИ, из ФРГ они уехали из-за недовольства чрезмерным вниманием органов опеки к многодетным семьям, «тоталитаризма» и образовательной политики государства.

Члены семьи Грисбах с 2016 по 2019 год неоднократно обращались в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России с заявлениями о предоставлении временного убежища, но получали отказ, однако сейчас все же получили временное убежище, пишет bfm.ru.

«Принимая во внимание необходимость урегулирования правового положения членов семьи Грисбах, а также с учетом их личных жизненных обстоятельств руководством МВД России принято решение о предоставлении им временного убежища на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

Ранее сообщалось, что жители соседнего с Алтаем Кузбасса попросили убежища у канадского премьера.

В августе 2018 года СМИ писали, что гражданина США, показавшего водительское удостоверение, подтверждающее его личность, задержали в среду в чукотском селе Лаврентия. Нелегально пересекший российскую границу иностранец заявил, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски и решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию. Здесь он попросил политического убежища.