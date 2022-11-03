3 ноября
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Политика

Мобилизованные устроили акцию протеста в российском регионе

Накануне в учебном центре в Ульяновске мобилизованные из Чувашии устроили акцию протеста.

Российские военные. Армия.
Российские военные. Армия.
Минобороны РФ

По данным издания Baza, новобранцы массово вышли на плац. Мобилизованные остались недовольны тем, что им не выплатили обещанные пособия и отказались участвовать в специальной военной операции (СВО).

В воинскую часть выезжали сотрудники Росгвардии, однако офицерам на месте удалось договориться с протестующими.

Глава Чувашии Олег Николаев отреагировал на протесты мобилизованных в Ульяновской области, указывает Lenta.ru.

По его мнению, до мобилизованных граждан доходит не вся информация о мерах поддержки, которые им положены. Тем не менее он подчеркнул — в регионе стараются наладить связь с военнослужащими. Общественники и сотрудники администрации находятся постоянно с ними в контакте, пишет «Pro Город».

Ранее о рисках обвала промышленного производства из-за мобилизации заявили бизнесмены.

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