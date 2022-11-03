Мобилизованные устроили акцию протеста в российском регионе

По данным издания Baza, новобранцы массово вышли на плац. Мобилизованные остались недовольны тем, что им не выплатили обещанные пособия и отказались участвовать в специальной военной операции (СВО).

В воинскую часть выезжали сотрудники Росгвардии, однако офицерам на месте удалось договориться с протестующими.

Глава Чувашии Олег Николаев отреагировал на протесты мобилизованных в Ульяновской области, указывает Lenta.ru.

По его мнению, до мобилизованных граждан доходит не вся информация о мерах поддержки, которые им положены. Тем не менее он подчеркнул — в регионе стараются наладить связь с военнослужащими. Общественники и сотрудники администрации находятся постоянно с ними в контакте, пишет «Pro Город».

Ранее о рисках обвала промышленного производства из-за мобилизации заявили бизнесмены.