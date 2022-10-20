21 октября
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Политика

Мобилизованного хирурга-онколога вернули домой

Единственному в онкодиспансере в Братске хирургу-онкологу Сурену Бозояну дали отсрочку от мобилизации и вернули домой из воинской части Новосибирска, сообщает Telegram-канал регионального отделения ОНФ.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Онколога призвали несмотря на то, что он единственный кормилец в семье с пятью детьми. Супруга — в декретном отпуске.

Врача отправили в учебный центр и позднее назвали добровольцем.

Возвращения онколога домой добивались мэр Братска, военный прокурор и Иркутское отделение ОНФ, указывает Lenta.ru.

Ранее врача с бронью призвали за несколько часов до конца мобилизации служить пехотинцем.

Спустя некоторое время стало известно, что администрация города Домодедово помогла вернуть мужчину домой.

А 15 мобилизованных жителей Алтайского края вернул Народный фронт.

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