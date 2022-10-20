Мобилизованного хирурга-онколога вернули домой

Онколога призвали несмотря на то, что он единственный кормилец в семье с пятью детьми. Супруга — в декретном отпуске.
Врача отправили в учебный центр и позднее назвали добровольцем.
Возвращения онколога домой добивались мэр Братска, военный прокурор и Иркутское отделение ОНФ, указывает Lenta.ru.
Ранее врача с бронью призвали за несколько часов до конца мобилизации служить пехотинцем.
Спустя некоторое время стало известно, что администрация города Домодедово помогла вернуть мужчину домой.
А 15 мобилизованных жителей Алтайского края вернул Народный фронт.