Модернизировать систему военкоматов призвал Путин

По словам Путина, частичная мобилизация показала «определенные проблемы». Их, считает российский лидер, нужно решать.
В частности, речь идет о модернизации военных комиссариатов.
«Знаю, что необходимые меры принимаются, но все же нужно обратить внимание и выстраивать эту систему по-современному», — отметил Путин.
Напомним, расширенное заседание прошло в здании Минобороны в Москве. На нем выступили Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Трансляцию вел ТАСС.
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