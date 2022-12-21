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Политика

Модернизировать систему военкоматов призвал Путин

Президент Владимир Путин призвал модернизировать систему военных комиссариатов в России. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

По словам Путина, частичная мобилизация показала «определенные проблемы». Их, считает российский лидер, нужно решать.

В частности, речь идет о модернизации военных комиссариатов.

«Знаю, что необходимые меры принимаются, но все же нужно обратить внимание и выстраивать эту систему по-современному», — отметил Путин.

Напомним, расширенное заседание прошло в здании Минобороны в Москве. На нем выступили Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Трансляцию вел ТАСС.

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