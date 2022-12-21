Модернизировать систему военкоматов призвал Путин

Президент Владимир Путин призвал модернизировать систему военных комиссариатов в России. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря.

По словам Путина, частичная мобилизация показала «определенные проблемы». Их, считает российский лидер, нужно решать.

В частности, речь идет о модернизации военных комиссариатов.

«Знаю, что необходимые меры принимаются, но все же нужно обратить внимание и выстраивать эту систему по-современному», — отметил Путин.

Напомним, расширенное заседание прошло в здании Минобороны в Москве. На нем выступили Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Трансляцию вел ТАСС.