"Мощный выстрел": Путин полетит на один день к наследному принцу Саудовской Аравии

В ходе переговоров с президентом ОАЭ предполагается рассмотреть международную проблематику, делая акцент на положение дел в регионе Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Кремля.
В Эр-Рияде планируется встреча российского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Будут обсуждаться вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях.
Вместе с визитом в Москву президента Ирана Ибрахима Раиси 7 декабря и его встречей с Путиным эти три события «являются мощным выстрелом» — по словам помощника российского лидера Юрия Ушакова — и для развития отношений с этими странами, и как сигнал международному сообществу, указывают "Ведомости".
Переговоры лидеров России и Ирана состоятся в формате рабочего обеда.
ЧВК
Ранее принц из Саудовской Аравии поддержал Путина в ситуации с мятежом.
В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным он выразил поддержку российской власти. Предпринятые действия он считает правильными.
Он солидарен с тем, что необходимые меры во время мятежа власть приняла для защиты государственности и обеспечения безопасности граждан.
Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов. Впоследствии произошла авиакатастрофа, в которой погиб Пригожин.