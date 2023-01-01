1 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Мощный взрыв прогремел неподалеку от аэропорта Кабула

Взрыв произошел утром 1 января вблизи международного аэропорта в Кабуле, сообщает «Интерфакс».

Мужчина улетает. Аэропорт.
Мужчина улетает. Аэропорт.
CC0

По имеющейся информации, звук взрыва был слышен в разных районах города. Сведений о количестве возможных жертв не поступало.

«Взрывное устройство сработало сегодня у первых ворот кабульского военного аэродрома, в результате чего несколько человек убиты и ранены», — сообщил представитель МВД контролирующего Афганистан движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Нафи Такур.

Ответственность за взрыв на себя пока никакая группировка не взяла.

Ранее талибы* запретили женщинам посещать парки аттракционов.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость