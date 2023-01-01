Мощный взрыв прогремел неподалеку от аэропорта Кабула

По имеющейся информации, звук взрыва был слышен в разных районах города. Сведений о количестве возможных жертв не поступало.
«Взрывное устройство сработало сегодня у первых ворот кабульского военного аэродрома, в результате чего несколько человек убиты и ранены», — сообщил представитель МВД контролирующего Афганистан движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Нафи Такур.
Ответственность за взрыв на себя пока никакая группировка не взяла.
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