Мощный взрыв прогремел неподалеку от аэропорта Кабула

По имеющейся информации, звук взрыва был слышен в разных районах города. Сведений о количестве возможных жертв не поступало.

«Взрывное устройство сработало сегодня у первых ворот кабульского военного аэродрома, в результате чего несколько человек убиты и ранены», — сообщил представитель МВД контролирующего Афганистан движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Нафи Такур.

Ответственность за взрыв на себя пока никакая группировка не взяла.

Ранее талибы* запретили женщинам посещать парки аттракционов.