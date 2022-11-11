Талибы* запретили женщинам посещать парки аттракционов

В Афганистане «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ), который пришел к власти в 2021 году, запретил женщинам ходить в парки развлечений в Кабуле. Об этом сообщает газета Hasht e Subh со ссылкой на местные источники.

В издании рассказали, что одной женщине запретили входить в парк развлечений. Как выяснилось, это произошло из-за приказа соответствующего талибов.

После этого частный парк аттракционов Habibullah Zazi на востоке Кабула в соцсетях уведомил посетителей, женщин они больше не пускают. Однако вскоре публикацию удалили.

В афганском министерстве подтвердили эту информацию информацию. По их словам, это произошло из-за того, что «женщины не носили хиджаб, а поведение общества не соответствовало шариату последние 14−15 месяцев».

Пока ограничения действуют только в Кабуле.

Ранее в Афганистане запретили выращивать мак.

Организация «Талибан» признана в России террористической, ее деятельность запрещена.