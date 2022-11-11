Талибы* запретили женщинам посещать парки аттракционов

В издании рассказали, что одной женщине запретили входить в парк развлечений. Как выяснилось, это произошло из-за приказа соответствующего талибов.
После этого частный парк аттракционов Habibullah Zazi на востоке Кабула в соцсетях уведомил посетителей, женщин они больше не пускают. Однако вскоре публикацию удалили.
В афганском министерстве подтвердили эту информацию информацию. По их словам, это произошло из-за того, что «женщины не носили хиджаб, а поведение общества не соответствовало шариату последние 14−15 месяцев».
Пока ограничения действуют только в Кабуле.
Ранее в Афганистане запретили выращивать мак.
Организация «Талибан» признана в России террористической, ее деятельность запрещена.